Владельцы машин Xiaom безумно свирепствуют: премиальные электрокары разваливаются на ходу (видео)

Цена электрокара составляет от 29 тысяч долларов

Владельцы электрокаров от Xiaomi массово делятся своими отрицательными впечатлениями в Сети. По последним сообщениям, премиальные электрокары этой компании неожиданно оказались крайне некачественными.

В частности, видео, расходящееся в Сети, показывает момент, когда крыло автомобиля, только что вышедшего на дорогу, улетает на ходу. Его опубликовал в соцсети Instagram автомобильный энтузиаст Сергей Лесневский.

Это вызвало волну возмущения среди владельцев и привело к серьезным вопросам безопасности этих электрокаров. Хотя от Xiaomi часто ожидают высококачественные продукты, подобные инциденты показывают, что иногда страшилки о китайском качестве реальны.

Что известно об электрокаре Xiaomi

Новый электрический седан имеет интересные фары с уникальной адаптивной конструкцией ADB, автоматически регулируемой в зависимости от освещенности дороги. Это не только повышает безопасность на дороге, но обеспечивает комфорт водителя во время путешествий в различных условиях.

Ручка двери этого автомобиля полускрыта, что придает аэродинамики, а также обеспечивает удобство в использовании даже в морозную погоду. Салон имеет несколько цветовых вариантов, а физические и сенсорные кнопки, спортивные сиденья и аудиосистема придают ощущение комфорта и элегантности.

Под капотом этого автомобиля размещены два двигателя, которые вместе обеспечивают удивительную мощность в 673 лошадиных силах и крутящий момент в 838 Нм. Это делает его одним из самых мощных электрических седанов на рынке.

Что касается скорости, этот электромобиль может разгоняться до сотни всего за 2,78 секунды, что скорее большинство популярных суперкаров. Максимальная скорость ограничена на отметке 275 километров в час.

Но больше всего электрокар Xiaomi покупают из-за запаса хода, который составляет более 800 километров. А благодаря быстрой зарядке на 800В всего 5 минут можно пополнить энергию для путешествия на 200 километров, а за 15 минут — более 500 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что Range Rover Electric 2024 года показали на первых фото. Он был показан совсем незамаскированным, чтоб выделить качество сборки начальных макетов.