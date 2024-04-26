Украинцы массово бросились переписывать авто: где самые большие очереди и как можно быстрее перерегистрировать машину

Украинцы не скрывают, что переписывают авто из-за нового закона о мобилизации

В связи с принятием нового закона о мобилизации в Украине вводится понятие военно-транспортного долга. В документе прописаны условия для изъятия авто на нужды ВСУ. В частности, забирать будут те авто, которые подходят для бездорожья, и только в случае, когда это не единственная машина у гражданина.

Поэтому, разумеется, многие украинцы бросились переписывать свои авто. В основном, на родственников. Подобная ситуация наблюдается практически во всех областях Украины. Приведем несколько примеров.

В Виннице возникли сумасшедшие очереди в сервисном центре МВД. После принятия закона количество перерегистраций увеличилось на 30%, а люди занимают очередь с 5 утра. Начальник регионального сервисного центра Сергей Гайду в комментарии " Общественному " рассказал, что сейчас значительно увеличились очереди — авто перерегистрируют на жену, мужа, детей.

В Тернополе ситуация аналогичная. Местное издание "Файне місто" в сюжете рассказывает, что по состоянию на 24 апреля уже перерегистрировали автомобилей больше, чем за весь 2023 год. Только за один день перерегистрировали 216 автомобилей.

А в Главном сервисном центре МВД сообщают, что через "Дію" продали уже более 55 тысяч автомобилей.

Как перерегистрировать автомобиль в Сервисном центре МВД и онлайн: 2 способа

Сейчас в Украине есть 2 способа перерегистрации автомобиля — онлайн и офлайн. В любом случае, нужно собрать несколько документов. Один из обязательных – заключение экспертного исследования. Получать его нужно только тогда, когда у вас уже есть покупатель на авто, ведь документ действителен всего 10 дней. Сделать его можно в специализированных установках, например в Экспертной службе МВД.

Переоформление авто в "Дії" — самый легкий способ, но действует он только для легковых автомобилей. И покупатель, и продавец должны иметь приложение на телефоне или залогиниться на Портале "Дія". После этого подайте заявление на перерегистрацию авто, заполнив только те пункты, которые система самостоятельно не заполнила из реестров. Далее нужно и владельцу авто, и покупателю, подписать электронный документ одним из способов, которые предлагает "Дія".

Далее нужно подождать утверждения заявки. Когда работники Сервисного центра утвердят заявку, в "Дії" появится электронный вариант свидетельства о регистрации.

В этом случае в Сервисный центр должен приехать только новый владелец автомобиля, чтобы заменить номерные знаки и получить новые документы.

Переоформление авто в сервисном центре МВД происходит также не сложно, однако нужно потратить несколько часов. Если и продавец, и покупатель присутствуют, нужно также позаботиться об экспертном заключении авто, а затем взять талон, в котором отображается ваш порядок в очереди. Далее консультанту нужно предоставить свидетельство о регистрации, паспортах и покупателе и продавце, а также заполнить Заявление. Оплатите необходимые суммы за перерегистрацию и предоставите консультанту квитанции. Дальше новый владелец авто уже должен получить номерные знаки и документы на машину.

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