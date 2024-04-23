Появились первые фото Range Rover Electric 2024: в чем его особенность

Конкретных технических подробностей или показателей производительности пока не предоставлено

Появились первые фотографии нового Range Rover Electric 2024 года выпуска. Его планируют запустить в продажу в конце этого года.

Range Rover EV был показан совершенно незамаскированным, чтобы "подчеркнуть качество сборки первоначальных прототипов". Об этом сообщает Autocar.

Так видно, что окрашенный полностью в черный цвет и без контрастных матовых элементов отделки, прототип выглядит практически идентично Range Rover с ДВС 2022 года выпуска.

Range Rover Electric — первый автомобиль, в котором используются аккумулятор и электропривод (EDU), собранные собственными силами.

Компания также сообщила, что вместо традиционной системы контроля тяги на основе ABS новый электромобиль использует новое программное обеспечение для точного управления пробуксовкой каждого колеса. Это сократило время реакции крутящего момента на каждом колесе примерно со 100 миллисекунд до одной миллисекунды. В результате сцепление с дорогой максимально увеличивается на всех поверхностях.

Конкретных технических подробностей или показателей производительности пока не предоставлено. Известно только то, что он будет использовать архитектуру зарядки 800 Вт.

Также отмечается, что Range Rover будет предлагать возможности буксировки, преодоления брода и бездорожья, которые превзойдут любой другой роскошный электрический внедорожник, включая способность преодолевать воду глубиной 850 мм.

Мощность Range Rover Electric будет близка к 523 л.с.

Ожидается, что он будет оснащен двухмоторной системой, которая позволит расширить возможности полного привода, а также такими системами, как векторизация крутящего момента, чтобы повысить его внедорожный потенциал.

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