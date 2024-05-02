Коварный поворот: каждый второй водитель даже не догадывается, что нарушает ПДД в этой ситуации

Часто водители нарушают правила дорожного движеная в привычных условиях, сами того не подозревая.

Т-образные перекрестки кажутся простыми только на первый взгляд. На самом деле, движение на таком участке дороги может регулироваться знаками, дорожной разметкой и светофорами.

Рассмотрим ситуацию, когда на перекрестке обе машины хотят повернуть налево. Подробно рассказывает о правилах "Автотема". Никаких других транспортных средств не наблюдается, а значит оба водителя могут свободно совершить маневр.

И в этом месте ошибается подавляющее большинство автомобилистов. Казалось бы, согласно знакам, если односторонне движение окончено, то поворачивать можно из любой полосы. Но поскольку нет ни каких-либо знаков, регулирующих дальнейшее движение, ни соответствующих сигналов светофора, здесь следует руководствоваться другими правилами.

Как правильно повернуть налево на Т-образном перекрестке

Статья 10.4 ПДД Украины дает четкие инструкции в этой ситуации. Итак, перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. То есть, оба водителя должны заблаговременно занять крайний левый ряд и последовательно совершить поворот.

Следовательно, водитель белого автомобиля неумышленно нарушает правила дорожного движения. Но в такую ловушку может попасть каждый.

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