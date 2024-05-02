В центре Киева на "зебре" 19-летний юноша на дорогом автомобиле сбил женщину: его задержали

Женщина переходила дорогу в пределах пешеходного перехода

В центре Киева 19-летний парень за рулем элитного автомобиля сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре". ДТП произошло около 13:30 1 мая.

В полицию столицы поступило сообщение об аварии в Печерском районе. В нем пострадала 37-летняя пешеходка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ НП Украины Киева.

Руководителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие тяжкие телесные повреждения. Согласно санкции этой статьи, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы и лишение права вождения.

Водитель на момент ДТП был трезв. Соответствующие результаты патрульные получили с помощью тестирования водителя на приборе "Драгер".

В результате наезда BMW X3 37-летняя жительница Киева получила многочисленные травмы. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

В то же время в Киевской городской прокуратуре сообщают, что авария произошла на улице Князей Острожских. Водитель превысил максимально допустимую скорость, потому допустил наезд на пешехода. Досудебное расследование продолжается. Как видно на фото, удар был таким сильным, что авто получило повреждение – у него разбита фара и бампер.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве грузовик вылетел на тротуар с людьми и перевернулся. К счастью, никто не пострадал.