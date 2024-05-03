Даже водители с многолетним опытом теряются на таких перекрестках: кто в этом случае должен ехать первым

Решить эту задачку из ПДД не так просто, ведь большинство совершили в ней ошибку

Правила дорожного движения могут быть непростыми для запоминания, поэтому решение подобных задач поможет вам практиковать перед экзаменом или улучшить навыки вождения. Давайте попробуем определить, какой автомобиль должен начать движение первым — красный или синий, и выясним, почему. В этом поможет подсказка от Test_pdr.ua

Заранее скажем, что большинство выбрали красную машину как первую и ошиблись. Ведь правильный ответ состоит в том, что преимущество будет иметь именно синяя, а значит, она должна выполнять поворот.

Какое разъяснение для этой задачи в ПДД

Здесь мы имеем дело с нерегулируемым перекрестком, где не видно никаких дорожных знаков, в частности, знаков приоритета. Обе машины двигаются на одинаковой скорости, и наличие разметки на дороге, по которой двигается красный автомобиль, не влияет на ее статус.

Это также перекресток равнозначных дорог, поэтому действует следующее правило: водитель транспортного средства без приоритета должен уступить дорогу приближающимся справа транспортным средствам за исключением перекрестка, где действует круговое движение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой автомобиль имеет приоритет в движении на лесных дорогах. Здесь также речь идет о перекрестке равнозначных дорог.