Лить или не лить: для каких авто подходит бензин А-100 и лучше ли они будут ездить

Этот вид бензина подходит только для отдельных двигателей.

На современном рынке горючего автомобильная индустрия предлагает широкий выбор видов бензина, среди которых особое место занимает горючее класса премиум – А-100. Этот вид встречается на некоторых заправках в Украине с 2022 года и позиционируется более качественно. Он имеет свои свойства и преимущества, но стоит понять, отвечает ли он потребностям вашего авто.

Прежде всего следует учитывать рекомендации производителей автомобилей. Многие изготовители четко указывают, какой класс бензина наиболее подходит для их транспортных средств. Обычно это можно найти в руководстве по эксплуатации. Если производитель рекомендует использование А-100, то можно считать, что он безопасен для вашего автомобиля.

Это просто рекламный ход?

Некоторые водители считают, что использование класса премиального бензина, такого как А-100, может улучшить производительность и продолжительность жизни двигателя. Но это не всегда так. Двигатели современных автомобилей разработаны с учетом широкого спектра горючего, поэтому использование премиального бензина может являться прихотями водителей, имеющих лишние деньги.

Производители таких видов бензина обычно утверждают, что они предлагают продукт с улучшенными свойствами, которые могут оказать положительное влияние на работу двигателя или обеспечить лучшую эксплуатацию автомобиля.

В борьбе за потребителей и конкурентоспособность на рынке компании могут создавать разные версии бензина с разными дополнительными присадками или улучшенными характеристиками. Но на самом деле несколько пунктов в октановом числе горючего не влияют на то, как будет работать двигатель и ездить машина. Многочисленные тесты на разных моделях авто подтвердили эту теорию. А у Volvo вообще заявили, что для их моторов такое горючее не нужно, хватит и 98-го. Исключение – высокофорсированные двигатели с прямым впрыскиванием горючего (обычно они устанавливаются на спорткары).

Ранее "Телеграф" писал о псевдолайфхаках по экономии бензина. На самом деле, они не работают.