От системы "Шлях" массово отключают перевозчиков: как водители становятся уклонистами
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Впервые перевозчиков начали отключать от системы еще осенью прошлого года
От системы "Шлях" отключили еще 12 автоперевозчиков на основании систематического нарушения правил пересечения государственной границы военнообязанными. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
В общей сложности количество таких случаев уже приближается к сотне. Перевозчикам инкриминируют то, что они переправляют уклоняющихся от призыва за границу.
В госпогранслужбе Украины утверждают, что эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. "Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителям автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы" – уточнили пограничники.
Кроме того, на рассмотрение Комиссии по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности представлены еще десятки фактов злоупотреблений с данными, вносимыми в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
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