От системы "Шлях" массово отключают перевозчиков: как водители становятся уклонистами

Впервые перевозчиков начали отключать от системы еще осенью прошлого года

От системы "Шлях" отключили еще 12 автоперевозчиков на основании систематического нарушения правил пересечения государственной границы военнообязанными. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

В общей сложности количество таких случаев уже приближается к сотне. Перевозчикам инкриминируют то, что они переправляют уклоняющихся от призыва за границу.

В госпогранслужбе Украины утверждают, что эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. "Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителям автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы" – уточнили пограничники.

Кроме того, на рассмотрение Комиссии по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности представлены еще десятки фактов злоупотреблений с данными, вносимыми в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

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