Вы не знаете эти три фишки вашего авто, которые сделают вождение в сто раз комфортнее

Секретные функции авто могут облегчить вождение и сделать его намного приятнее

Многие современные автомобили оснащены функциями, существенно облегчающими жизнь водителя-новичка. Например, автоматическое торможения в случае обнаружения препятствия впереди. А некоторые модели могут предупредить вас о неправильном парковочном месте или о возможной опасности столкновения сзади.

Но есть функции "первой помощи", которыми оснащены практически все авто. Инструктор автошколы показал интересные и полезные фишки, и вы, скорее всего, о них не знали.

Блокировка задней двери

Заднюю дверь в авто можно заблокировать, например, чтобы дети не открыли ее на ходу. Тогда их можно будет открыть только снаружи. Это делается специальным замком, который находится рядом с обычным замком двери. Чтобы им воспользоваться, распахнете дверь и поверните его в положение "lock". Теперь на открытие изнутри дверь заблокирована.

Ночной режим центрального зеркала

Если в корпусе центрального зеркала есть светодиод, это означает, что у вас электрохромное зеркало. Оно может глушить свет от фар других машин в темное время суток, чтобы не слепить вас. Датчик, направленный вперед, определяет яркость, а задний – отражающийся свет. Такое зеркало работает автоматически. Чтобы отключить затемнение, удерживайте кнопку несколько секунд. Если у вас обычное зеркало, вы можете изменить угол наклона, потянув за рычаг снизу.

Стрелка на индикаторе топлива

Когда вы садитесь за руль новой машины, сложно сразу привыкнуть к расположению бензобака. Не попадать в курьезные ситуации поможет индикатор топлива на панели. Он показывает, с какой стороны находится крышка бензобака. Если она справа, стрелка будет указывать направо, если слева – налево. Это облегчит заправку не только новичкам.

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