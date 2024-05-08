Рынок международных перевозок Украины "умрет" уже через неделю: водители будут бросать фуры, а за все заплатят обычные украинцы

Водители-международники не должны подлежать мобилизации, уверены в общественной ассоциации

Цены на продукты и другие товары в Украине могут снова вырасти. Причина тому — новый закон о мобилизации, точнее, его "побочное действие". Водители фур, по мнению экспертов рынка, будут бояться возвращаться в страну — доставлять товары и вывозить готовую продукцию из Украины будет некому.

Уже 18 мая ситуация на рынке перевозок кардинально изменится, и не в пользу Украины, подарившей полякам весь рынок перевозок. Но это больно ударит по кошелькам обычных украинцев. Водителей-международников почти не станет — они будут бросать свои фуры и убегать, как только переедут границу. Об этом и не только "Телеграф" пообщался с главой ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимиром Михалевичем и узнал, почему водители-международники бьют тревогу.

Недавно Сеть всколыхнула информация о том, что украинские водители фур после пересечения границы начали бросать на произвол судьбы свои транспортные средства вместе с грузом или без него. Вроде бы потому, чтобы остаться на территории ЕС, где им не грозит мобилизация. Пока такие случаи можно назвать единичными. Но скоро, как прогнозируют, они станут массовыми.

По его словам, мобилизация вообще остановит перевозку в Украине. Либо поляки заберут себе рынок перевозок, либо словаки, либо перевозчики из других стран. Украина сможет использовать около 5% водителей, которые есть в настоящее время. Это мужчины, у которых 3 и больше детей, или пенсионеры. И дело не в том, что всех водителей сразу мобилизуют. Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, выезд за границу без отметки ТЦК будет запрещен.

"А вы знаете, как сейчас работают ТЦК… Идешь обновлять данные, и уже завтра ты где-нибудь на полигоне. У нас уже были такие случаи".

Почему водителей-международников невозможно забронировать

Что касается брони водителей-международников, то в Украине есть единицы фирм, которые теоретически могут забронировать своих работников. Однако на практике это сделать почти невозможно, поскольку это зависит от Минобороны. Если коротко, то добиться брони очень и очень тяжело.

Да и водители не желают бронироваться, ведь для того чтобы подать документы, нужно пройти ТЦК и "обновить данные". И ты идешь обновлять данные, и во многих случаях есть риск быть мобилизированным.

Также журналист "Телеграфа" спросил Владимира Михалевича, участятся ли случаи побега украинских водителей после того, как закон вступит в силу. "Мы считаем, что в следующие 2 недели это явление обретет массовость. Сейчас мы уже видим единичные случаи, но совсем скоро об этом мы будем слышать каждый день", — говорит специалист.

Но не только в ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" бьют тревогу. Недавно Ассоциация международных перевозчиков Украины обратилась к премьер-министру Украины с требованием урегулировать вопросы мобилизации водителей. Ведь в последнее время участились такие случаи, когда работники ТЦК снимали водителей прямо с грузовиков для уточнения данных, и транспортные средства оставляли дорогу. Потому что водители несут ответственность за авто и груз, что будет, если пока они в ТЦК, все разграбят?

Представители общественной организации говорят, что по факту ответственность за потерю груза или транспортного средства будет лежать на плечах перевозчика, а не водителя. Ведь водитель, которого забрали на обучение, уже не будет беспокоиться о судьбе фуры или товаров, которые он вез. Поэтому ущерб будет нести перевозчик, и в конечном итоге это отразится на кошельках потребителей.

Позиция общественной организации перевозчиков в целом такая же, как у Ассоциации — водителей-международников категорически нельзя мобилизовывать! Перевозки сами по себе априори есть и должны считаться критической инфраструктурой. Без перевозок экономика остановится, и произойдет это буквально до конца месяца. Транспорт просто остановится, поэтому, как считают в ГО, здесь не может быть каких-либо двух решений или исключений, — представители транспортной отрасли не подлежат мобилизации.

А что будет с блокировкой границы поляками?

Как известно, недавно поляки разблокировали границу и прервали свои акции протеста. В дальнейшем им просто не будет смысла это делать, потому что рынок и так будет принадлежать им. "Мы просто своими руками передали "на блюдечке" весь рынок перевозок полякам, словакам. Перевозчики уже просчитывают потери, ведь услуги по перевозкам вырастут в разы", — говорит Владимир Михалевич.

Это соответственно влетит в копеечку рядовым украинцам, ведь цены вырастут не только на импортные товары, но и на бензин, промтовары и прочее.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК и СП рассказали, в каких случаях дальнобойщиков могут снимать с рейсов и везти в "военкомат".