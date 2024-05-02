Правила выезда за границу Украины могут измениться в конце мая: для кого именно

Правительство должно привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона

С 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, правила выезда за границу для одной из категорий граждан может измениться. Речь, вероятно,может идти о тех, кто ранее получит отсрочку от призыва.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга. По его словам, правительство должно привести нормативные документы в соответствии с требованиями соответствующего закона.

Спикер подчеркнул, что пока точно не знает, чего именно будут качаться грядущие изменения. Вероятно, речь может идти о категории украинцев, у которых есть отсрочка от призыва.

"Но ввиду того, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", — сказал Демченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после вступления в силу нового закона о мобилизации граждане должны прибыть в ТЦК для уточнения своих данных. Речь идет также и о тех, кто ранее получал отсрочку от службы.