Goodyear разработала новую инновационную шину: подойдет для любого бездорожья

Новые шины подойдут для сложных дорог или их отсутствия.

Компания Goodyear расширяет ассортимент внедорожных покрышек Cooper Discoverer новым продуктом. Это инновационное изделие получило название Cooper Discoverer Stronghold AT.

Шины будут предлагаться в 28 вариантах размеров, совместимых с дисками диаметром от 16 до 20 дюймов. Об этом пишет издание Motor1.

Goodyear Cooper Discoverer Stronghold AT: технические характеристики новых шин

При создании Stronghold AT инженеры Goodyear сосредоточились на универсальности для разных условий, связанных с бездорожьем. Шина отличается широкими открытыми канавками протектора для мягких поверхностей и узкими центральными бороздами для лучшей стойкости. Особенностью дизайна есть углубленные края протектора с крючкообразным рисунком на боковых стенках. Между выступами протектора предусмотрены специальные уступы, предотвращающие застревание камней.

Этот продукт имеет маркировку Three Peak Mountain Snowflake, что свидетельствует о соответствии требованиям Федеральных стандартов безопасности транспортных средств по сцеплению на снегу. Для улучшения тяги на заснеженных поверхностях на плечевой зоне шины созданы текстурированные канавки. Эта шина подходит для многих популярных моделей, включая Ford Super Duty, Jeep Gladiator и другие мощные пикапы и грузовики.

Шины линейки Cooper Discoverer стоят в Украине от 4 тысячи гривен за штуку. Ожидается, что цена новой разработки будет выше текущих моделей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что означает "R" в маркировке шин. Как выяснилось, это не имеет ничего общего с радиусом.