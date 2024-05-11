Вы возненавидите свою машину: какие авто до 10 тысяч долларов самые дорогие в обслуживании

Бюджетные на первый взгляд авто могут разорить вас на ремонте

Когда речь заходит о покупке автомобиля, многие из нас стремятся найти оптимальное соотношение цены и качества. Однако, не всегда стоимость приобретения авто полностью отражает его общую экономическую выгоду.

Важно также учитывать расходы на его обслуживание и ремонт в долгосрочной перспективе, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов. В Сети назвали три модели авто, ремонт ходовой которых влетит вам в копеечку.

Nissan Altima

Постоянная проблема в подвеске, сайлентблоки ненадежные. Проблемы с запчастями, но если знать где искать, то можно найти. Так же проблема с запчастями интерьера и экстерьера. Новые стоят, как крыло самолета, а на разборе найти сложно.

Ford Fusion

Основные претензии – к различным узлам. А также неудачный генератор, который регулярно выходит из строя. Задние амортизаторы служат на удивление мало, у передних износ тоже не рекордный. К тому же, у них по восемь сайлентблоков в одном рычаге.

Skoda SuperB

После пробега от 60 до 80 тысяч километров обычно требуется замена сайлентблоков, также наблюдается износ опор передних стоек и задних рычагов. Кроме того, срок службы многих деталей, включая амортизаторы и пыльники, существенно зависит от типа комплектации автомобиля. Также много разных отказов электрики.

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