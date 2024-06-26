Volkswagen обновил свой популярный спортивный хэтчбек: Golf R 2025 станет самым мощным "автоматом" в линейке

Volkswagen представил обновленный Golf R 2025 года, обещающий стать наиболее мощным за всю историю модели

Volkswagen официально представил обновленную версию своего популярного Golf R 2025 года. Этот "горячий хэтчбек" всегда был символом совершенного баланса между ежедневной практичностью и увлекательной динамикой, и новая модель 2025 обещает поднять эту планку еще выше.

В новой версии авто получило значительные усовершенствования как в дизайне, так и в технических характеристиках. Это делает Golf R и еще более привлекательным для любителей спортивных автомобилей.

Основные характеристики

Мощность: новый Golf R оснащен турбированным 2.0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который теперь выдает 329 лошадиных сил на 14 л.с. больше, чем у предыдущей модели. Это позволяет моделям разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. При оснащении пакетом Performance может развиваться максимальная скорость до 270 км/ч.

Трансмиссия: к сожалению модель больше не будет доступна с механической коробкой передач. Единственным вариантом останется семиступенчатая автоматическая коробка с двойным сцеплением.

Дизайн: обновленный Golf R получил новые передние и задние фары, уникальный передний бампер, большие колеса и синие тормозные суппорты. Также стоит отметить новый задний спойлер и большие выхлопные трубы.

Европейцы смогут насладиться Golf R Black Edition, который поставляется с затемненными VW значками и логотипами R, черными суппортами, черными 19-дюймовыми колесами Estoril и черной отделкой выхлопных труб. Опциональные светодиодные матричные фары IQ.Light и пакет Performance входят в стандартную комплектацию специальной версии.

Динамика и управляемость

Golf R 2025 сохраняет свою фирменную систему полного привода 4Motion с активным распределением крутящего момента между задними колесами, что обеспечивает отличную управляемость и стабильность на дороге. Автомобиль оснащен адаптивной подвеской и несколькими режимами вождения, включая Comfort, Sport, Race, Special, Drift и Individual, которые можно активировать с помощью кнопки "R" на руле.

Для удобства парковки автомобиль оснащен камерой заднего вида и парктрониками. А новый дизайн кузова не только красив, но и улучшает аэродинамику.

Цена и доступность

Ожидается, что цена на новый Volkswagen Golf R 2025 будет стартовать от 48 000 долл. Автомобиль поступит на европейский рынок в начале следующего года и поклонники марки смогут насладиться всеми преимуществами обновленной модели.

Volkswagen Golf R 2025 обещает стать еще более мощным и технологически продвинутым автомобилем, сохраняя при этом свою практичность и удобство, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет сочетание спортивного характера и ежедневной функциональности.

Ранее "Телеграф" писал, что Volkswagen показал свой секретный проект. Новость приурочена к 50-летию культовой модели Golf.