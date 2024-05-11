Ви зненавидите свою машину: які авто до 10 тисяч доларів найдорожчі в обслуговуванні

Бюджетні на перший погляд авто можуть розорити вас на ремонті

Коли мова заходить про покупку автомобіля, багато хто з нас прагне знайти оптимальне співвідношення ціни та якості. Однак, не завжди вартість придбання авто повністю відбиває його загальну економічну вигоду.

Важливо також враховувати витрати на його обслуговування та ремонт у довгостроковій перспективі, щоб уникнути неприємних фінансових сюрпризів. У Мережі назвали три моделі авто, ремонт ходової яких влетить вам у копійчину.

Nissan Altima

Постійна проблема у підвісці, сайлентблоки ненадійні. Проблеми з запчастинами, але якщо знати, де шукати, то можна знайти. Так само проблема з запчастинами інтер’єру та екстер’єру. Нові стоять, як крило літака, а на розборі знайти складно.

Ford Fusion

Основні претензії – до різних вузлів. А також невдалий генератор, який регулярно виходить із ладу. Задні амортизатори служать напрочуд мало, у передніх знос теж не рекордний. До того ж у них по вісім сайлентблоків в одному важелі.

Skoda SuperB

Після пробігу від 60 до 80 тисяч кілометрів зазвичай потрібна заміна сайлентблоків, також спостерігається зношування опор передніх стійок і задніх важелів. Крім того, термін служби багатьох деталей, включаючи амортизатори та пильовики, істотно залежить від типу комплектації автомобіля. Також багато різних відмов електрики.

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