И даром не берите: опытный механик назвал 3 худшие модели авто

Не покупайте эти модели ни за какие деньги

Надежность автомобиля обычно определяется количеством пройденных километров и отзывами автовладельцев спустя определенное время от начала эксплуатации. Но есть и еще один способ определить, действительно ли машина надежна – это мнения механиков, которые реально видели процесс ремонта изнутри.

Опытный механик Джейкоб Картер, занимавшийся сборкой авто и их ремонтом, назвал три конкретных модели машин, которые бы он никогда не купил. Об этом он рассказал в комментарии изданию Yahoo Finance.

Dodge Dart

Автомобили Dodge Dart в первом поколении (1960-71 гг.) считались надежными. В 2013 году компания решила дать новую жизнь серии, но результат получился не очень удачным.

Новый Dodge Dart считается очень ненадежной машиной – она часто ломается и требует дорогостоящего ремонта. Также он не является безопасной машиной, потому что получил очень низкий рейтинг безопасности.

К тому же у Dodge Dart нет всех тех функций, которые водитель ожидает увидеть в современном автомобиле. Кажется, Dart застрял где-то на пересечении тысячелетий.

Volkswagen Beetle

Volkswagen "Жук" – очень популярная машина. Ее высоко оценили из-за интересного и очень стильного дизайна. Но водители, купившие такой автомобиль, были не очень в восторге. Дело в том, что у "Жука" почти нет багажника, а салон очень непрактичный.

Не зря немецкий автопроизводитель снова отказался от производства этой линейки. В первый раз это произошло в 1979 году. И через 40 лет с "Жуком" решили расстаться, кажется, окончательно.

Ford Focus

Этот автомобиль безумно популярен как в мире, так и в Украине. Его покупали в основном из-за хорошей репутации компании Ford, а также из-за умеренной цены. Но, похоже, это не помогло, ведь ни одно из поколений Фокуса нельзя назвать удачным. В конце концов Ford объявил, что через 2 года полностью откажется от производства этой модели, объяснив это тем, что решил переключиться на "электрички".

Но все знают, что на самом деле это решение было принято из-за постоянных проблем с трансмиссией, из-за которых владельцы этого авто постоянно тратили много денег на ремонт. А что касается рейтинга безопасности, то здесь тоже ничего хорошего об автомобиле нельзя сказать. Обо всех проблемах этого машины подробнее рассказывается в следующем видео:

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