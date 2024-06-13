Ловушка для автовладельцев: адвокат предупреждает о рисках при покупке машины "по техпаспорту"

В Украине набирает популярность рискованная схема покупки автомобилей "по техпаспорту"

В связи с недавно принятым в Украине законом о мобилизации наблюдается настоящий бум на перерегистрацию автомобилей. Многие владельцы транспортных средств стремятся переоформить свои авто на родственников или знакомых, чтобы избежать возможной конфискации машины.

Однако эксперты предупреждают, что популярная схема покупки авто "по техпаспорту" несет серьезные риски и может обернуться для покупателей серьезными проблемами с законом. Адвокат Марьян Сащук в своей публикации в Instagram разъясняет, что при покупке машины "по техпаспорту" новый владелец приобретает еще и ряд проблем.

Почему не стоит покупать авто "по техпаспорту"

По словам юриста, при такой сделке покупатель фактически получает лишь свидетельство о регистрации транспортного средства, но не право собственности на него. Официальным владельцем остается предыдущий хозяин авто, а новый обладатель может только временно пользоваться машиной до тех пор, пока первый не передумает.

"Никогда не покупайте автомобиль "по техпаспорту", — настоятельно рекомендует Сащук. — Дело в том, что законным владельцем авто вы становитесь только после перерегистрации машины в сервисных центрах МВД по договору купли-продажи". Адвокат отмечает, что такая сделка не имеет никакой юридической силы и чревата серьезными последствиями.

Например, авто могут объявить в розыск или же арестовать из-за проблем с законом у предыдущего владельца. Также нередки случаи, когда официальный собственник умирает, и новый пользователь не может переоформить машину на себя. Чтобы избежать финансовых потерь и проблем с переоформлением в будущем, Марьян Сащук советует покупать автомобили только по установленной законом процедуре — с заключением договора купли-продажи и полной перерегистрацией в сервисном центре МВД.

"Телеграф" уже рассказывал, как переписать авто на другого человека не выходя из дома. Машину можно перерегистрировать за 15 минут.