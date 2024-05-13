Мощность 590 "лошадей" и экстерьер от дизайнера BMW: стали известны все характеристики электрического Avatr 07

Технические характеристики авто завораживают

Китайцы снова поразили мир своими инновационными разработками. В этот раз это Avatr 07, среднеразмерный кроссовер от совместного предприятия Changan, CATL и Huawei.

Он доступен как полностью электрическом (BEV), так и в варианте с расширенным диапазоном (EREV), то есть гибрид. Об этом пишет Carnewschina.

Что известно об этом авто: все технические характеристики

Версия BEV доступна в двух вариантах трансмиссии. Первый – это заднеприводный, с двигателем мощностью 338 л.с., питающийся от батареи LFP от CATL2. Второй вариант – это версия 4WD с двумя двигателями (188 кВт спереди, 252 кВт сзади) общей мощностью 590 л.с., а также с использованием аккумулятора LFP2.

Вариант EREV имеет двигатель, расположенный сзади, мощностью 310 л.с., батареей LFP емкостью 39 кВт/ч и 188 км запаса хода на электротяге. Дополнительно установлен двигатель 1,5л мощностью 154 л.с.

Автомобиль имеет спортивный дизайн с тонкими светодиодными фонарями и дополнительными камерами вместо зеркал. Как стало известно, над экстерьером работал Надер Фагихзаде, дизайнер, ответственный за внешний вид нового BMW 7 серии.

Ожидается, что цена Avatr 07 будет составлять от 250 000 до 350 000 юаней (34 600 – 48 400 долларов США). Запуск начнется с 3-го квартала 2024 года.

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