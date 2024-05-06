В апреле Volvo продала рекордное количество электрокаров: какая модель стала любимицей

Электрокары вольво разметают на ходу

Volvo Cars продолжает демонстрировать впечатляющий рост в глобальных продажах, о чем свидетельствуют последние данные за апрель 2024 г. В своем отчете, опубликованном Reuters, компания сообщила, что продажи увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65 838 автомобилей.

Этот внушительный рост основан на успешных продажах в различных регионах мира, а также на внедрении новых электрических моделей. Одним из ключевых факторов, способствующих росту продаж, является стремительное развитие рынка электромобилей. Продажи электрокаров Volvo увеличились на 53%, достигнув почти половины общего числа продаж за месяц.

Самой популярной моделью в апреле стал полностью электрический компактный SUV EX30. Именно он обеспечил рост продаж в Европе на 65%, что только подтверждает растущий интерес к электромобилям в этом регионе.

В чем секрет популярности SUV EX30

SUV EX30 – это одна из ключевых моделей Volvo Cars. EX30 представляет собой компактный SUV, который сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность. Этот полностью электрический внедорожник отличается симпатичным внешним видом, современным интерьером и передовыми функциями безопасности и развлечений. Благодаря использованию электрической технологии, EX30 гарантирует нулевые выбросы и низкие эксплуатационные расходы, что делает его привлекательным для экологически осознанных потребителей.

В Украине кроссовер поступил в продажу в конце февраля 2024 года. В базовой комплектации B-SUV его цена стартует от 32 тыс. евро. До конца года планируют продать не меньше 300 автомобилей.

Ранее "Телеграф" писал, что дешевый электрокар Xiaomi Su7 разошелся безумным тиражом. Спрос на автомобиль был столь высоким, что Xiaomi пришлось временно прекратить прием новых заказов.