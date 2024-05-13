Почти половина ответили неправильно: кто должен уступать дорогу на перекрестке (видео)

Кому нужно уступать дорогу, объезжая препятствие на перекрестке

Не все водители хорошо ориентируются в дорожных знаках, поэтому нередко попадают в сложные обстоятельства на дороге. А между тем ситуации, описанные в задании по ПДД, происходят чуть ли не каждый день.

Как правильно читать и реагировать на знаки на дороге, объясняет канал "Керманич". На рисунке изображены три автомобиля, а стрелками соответствующего цвета показаны пути, по которым они планируют двигаться. Перед водителем синего автомобиля на дороге находится препятствие, которое он должен объехать. Для этого ему необходимо выехать на полосу встречного движения, то есть его маршрут пересекается с двумя другими участниками дорожного движения.

Кто имеет преимущество в движении

Поскольку на картинке есть дорожные знаки, начать стоит с них. Справа от автомобиля на обочине есть знак 1.23.2, обозначающий примыкание второстепенной дороги, она находится слева. Вблизи препятствия расположены три других знака. Начнем слева: первый знак 4.8 обозначает объезд препятствия слева; посредине размещен знак 2.6, указывающий на преимущество перед встречным движением; последний знак – это знак 1.37, обозначающий дорожные работы. Больше никаких знаков не замечено, так что теперь надо собрать всю информацию вместе.

Согласно знаку 2.6, водитель синего автомобиля имеет преимущество над микроавтобусом. А поскольку грузовик выезжает со второстепенной дороги (знак 12.32), его водитель должен пропустить оба других транспортных средства. Таким образом, водитель синего автомобиля имеет абсолютный приоритет в этой ситуации. Следовательно, не должен уступать никому.

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