Вы не сможете ответить правильно: как водитель авто должен ехать в этой непростой ситуации

На этих перекрестках случаются недоразумения каждый день

Т-образный нерегулируемый перекресток является одним из самых сложных. В этом случае очень часто ошибаются не только новички, но водители со стажем. А все потому, что водители не знают правил приоритета. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно досконально владеть ПДД.

Рассказываем об одном из самых сложных случаев, встречающихся на дороге. Он описан на телеграмм-канале " А ты знаешь ПДД ?".

Как поступить в этой ситуации

На картинке изображен т-образный нерегулируемый перекресток, на котором одновременно встретились 3 машины разных цветов. Водители черного и зеленого авто хотят ехать прямо, а серый намерен поворачивать налево.

Как же здесь нужно поступить? Дать дорогу обоим авто, первым должен ехать серый или зеленый?

На самом деле здесь главную роль играет знак приоритета. Это знак 2.3 "Главная дорога". У водителя, который видит перед собой такой знак, есть приоритетное право проезда первым. Но кроме желтого ромба есть табличка "Направление главной дороги", указывающая, что она будет поворачивать налево.

Согласно правилам дорожного движения, водители, находящиеся на перекрестке по второстепенной дороге, не будут иметь приоритета. В данной ситуации это водитель зеленого авто. Остальные два водителя одновременно находятся на главной дороге. В этом случае нужно руководствоваться так называемым правилом правой руки, когда водитель авто должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся с правой стороны.

В таком случае серый автомобиль для черного препятствует правой стороне, поэтому именно черный должен уступить дорогу. Подытожим: первым проезжает перекресток серый автомобиль, ведь он находится на главной дороге, и для него нет препятствия справа (ведь водитель зеленого автомобиля находится на второстепенной дороге, о чем указывает знак "Дать дорогу"), дальше едет черный автомобиль, а зеленый проедет последним.

Ранее "Телеграф" писал о случае, в котором каждый второй водитель даже не догадывается, что нарушает ПДД. Этот поворот очень коварен.