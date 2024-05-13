Майже половина відповіли неправильно: хто має поступатися дорогою на перехресті (відео)

Кому треба поступатися дорогою, об'їжджаючи перешкоду на перехресті

Не всі водії добре орієнтуються у дорожніх знаках, а тому нерідко потрапляють у складні обставини на дорозі. А тим часом ситуації, описані у завданні з ПДР, стаються чи не щодня.

Як правильно читати та реагувати на знаки на дорозі, пояснює канал "Керманич". На малюнку зображено три автомобілі, а стрілками відповідного кольору показано шляхи, якими вони планують рухатися. Перед водієм синього автомобіля на дорозі знаходиться перешкода, яку він має об'їхати. Для цього йому необхідно виїхати на смугу зустрічного руху, тобто його маршрут перетинається з двома іншими учасниками дорожнього руху.

Хто має перевагу у русі

Оскільки на картинці є дорожні знаки, розпочати варто з них. Справа від автомобіля на узбіччі помітний знак 1.23.2, що позначає прилягання другорядної дороги, вона знаходиться ліворуч. Поблизу перешкоди розташовані три інші знаки. Почнемо зліва: перший знак 4.8, позначає об'їзд перешкоди зліва; посередині розміщено знак 2.6, що вказує на перевагу перед зустрічним рухом; останній знак – це знак 1.37, що позначає дорожні роботи. Більше жодних знаків не помічено, отже, тепер треба зібрати всю інформацію разом.

Відповідно до знаку 2.6, водій синього автомобіля має перевагу над мікроавтобусом. А, оскільки вантажівка виїжджає з другорядної дороги (знак 12.32), її водій має пропустити обидва інших транспортних засоби. Таким чином, водій синьої автівки має абсолютний пріоритет у цій ситуації. Отже, не повинен поступатися нікому.

Раніше "Телеграф" пояснював, як проїжджати Т-подібне нерегульоване перехрестя. У цьому випадку дуже часто помиляються не лише новачки.