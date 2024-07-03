"Не жарьтесь за рулем": известный автоэксперт дал действенные советы по эффективному охлаждению авто

Известный автогонщик поделился эффективными советами по охлаждению салона авто летом

Летняя жара превращает салон автомобиля в настоящую печь на колесах. Температура внутри припаркованной машины может достигать 60°C, что не только некомфортно, но и опасно.

Легендарный украинский автогонщик, телеведущий и автоэксперт Алексей Мочанов делится полезными советами. На этот раз он раскрывает секреты эффективного использования автомобильного кондиционера, которые удивят опытных водителей.

Правильно настройте дефлекторы

Главное правило – направляйте поток холодного воздуха вверх, а не на стекло или ноги. Это обеспечит эффективную циркуляцию воздуха в салоне, ведь теплый воздух, естественно, поднимается вверх. Кстати, зимой, напротив, используйте схему "на стекло и ноги" для быстрого нагрева салона. Эксперт советует также включать кондиционер во избежание запотевания окон.

Не следует следовать советам о том, чтобы завести машину, установить температуру 18 градусов и ждать 15-20 минут. Это неэффективно и расходует горючее.

Защита от солнца

Купите внутреннюю шторку для лобового стекла. Это поможет снизить нагрев салона на парковке. "Это удобно", — лаконично замечает Мочанов. И вы согласитесь, когда впервые сядете в прохладный салон после стоянки на солнце.

Правильное проветривание

Перед включением кондиционера салон авто следует проветрить. Но делать это нужно правильно:

Откройте окна и проедьте несколько минут для вентиляции воздуха.

Если вы один в машине, откройте немного правые окна и чуть-чуть водительское. Это создаст поток, который выведет горячий воздух из салона.

Следуя этим простым советам, вы сможете эффективно охлаждать салон своего автомобиля, экономить топливо и сохранять комфорт во время поездок в жаркую погоду.

Ранее "Телеграф" писал, почему заправка до краев летом может быть опасной. Что может произойти с автомобилем, если заливать полный бак бензина.