Навіщо в деяких авто другий заправний бак: що таке AdBlue і чи всім він потрібен

Що це за рідина і чому вона така важлива

У сучасному світі питання екології та зменшення шкідливих викидів стають дедалі актуальнішими. Один із засобів, що допомагає дизельним автомобілям відповідати жорстким екологічним стандартам, – це AdBlue.

AdBlue є важливим для сучасних дизельних автомобілів, що дозволяє значно знизити рівень шкідливих викидів. Бак для AdBlue виглядає як окремий резервуар, що зазвичай розташовується поруч із паливним баком або під капотом автомобіля. Він має спеціальну кришку, часто синього кольору, що відрізняє його від паливного бака.

Що таке AdBlue

AdBlue – це розчин високочистої сечовини у воді (32,5% сечовини і 67,5% води), який використовується в дизельних двигунах, оснащених системою селективного каталітичного відновлення (SCR). Ця система сприяє перетворенню шкідливих оксидів азоту (NOx), що містяться у вихлопних газах, на безпечні для навколишнього середовища азот і воду.

Як працює AdBlue

Коли AdBlue впорскується в вихлопну систему дизельного автомобіля, він вступає в реакцію з вихлопними газами. У присутності каталізатора розчин перетворює оксиди азоту на безпечні азот і воду. Цей процес значно знижує рівень шкідливих викидів, роблячи вихлопні гази менш шкідливими для навколишнього середовища.

Як використовувати AdBlue

AdBlue заливається у спеціальний резервуар, який зазвичай знаходиться поруч з паливним баком або під капотом автомобіля. Рівень AdBlue потрібно регулярно перевіряти і поповнювати, адже його відсутність може призвести до зниження продуктивності автомобіля і навіть до його зупинки.

AdBlue можна придбати на автозаправних станціях, в автомагазинах або замовити онлайн. Важливо використовувати тільки якісний продукт, щоб уникнути проблем із системою SCR.

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