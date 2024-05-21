Знадобиться лише 1 предмет: як виявити витік фреону в кондиціонері авто самостійно (відео)

Знадобиться 1 річ, яка є майже у кожного вдома.

Автомобілісти звикли виявляти витоки фреона в авто за допомогою мильного розчину. Проте коли витік зовсім невеликий, цей спосіб не працює.

Як же визначити, де протікає фреон, самостійно? Щоб не замінювати всю систему, скористайтесь методом, який публікує в своєму Youtube-каналі Авто Старт.

Як знайти витік кондиціонера

Щоб знайти мікровитік за допомогою підручних засобів, потрібно мати ультрафіолетовий ліхтарик, який продається у будь-якому будівельному магазині. До фреону потрібно додати люмінесцентну фарбу. Далі дайте кондиціонеру попрацювати кілька хвилин.

Автор відео також радить паркувати автомобіль для тестування у тіні або темному приміщенні. Так місця витоків буде краще видно. Підсвітіть ліхтариком усі трубки, по яких іде фреон. Якщо ви побачите на якомусь місці зелену фарбу, — це і є витік.

Часто буває так, що з кондиціонера дме тільки гаряче повітря, а не холодне. Таке може статись не лише через витік, але й інші причини.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як зробити авто прохолоднішим, якщо немає кондиціонера. Потрібно лише правильно відчинити вікна.