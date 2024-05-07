Зачем в СССР сливали горючее в канавы: странная схема "навара"

Было ли такое на самом деле

Слил полбака в лесополосе, но остался в плюсе. Водители из бывшего СССР нередко рассказывали такие истории, аргументируя тем, что бензин и так стоил копейки.

Попробуем немного разобраться и понять почему раньше горючее сливали в канавы, если сейчас оно на вес золота.

В советское время все заправки были государственными, а значит, государство регулировало цены на топливо, и случалось это довольно редко. Самым распространенным видом горючего был дизель. Но его заправляли в основном в грузовики и сельхоз технику. А значит, и спрос на него тоже шел только от государства. Стать владельцем грузовику было практически невозможно, а легковушки выпускались с бензиновыми двигателями.

Зачем сливали горючее

Так как отпускали дизель на заправках по талонам, заработать шоферы могли исключительно "накрутив" пробег. А для этого нужно было привести к общему знаменателю цифры на панели и литры в баке, и лишняя солярка отправлялась в ближайшую канаву.

Схема успешно работала до начала перестройки, пока на дорогах не начали появляться машины на дизельных движках. Тогда дизель отпустили в свободную продажу, а заодно и цены на него.

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