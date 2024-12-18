День святого Николая по старому календарю: что нельзя делать в этот день

По новому стилю праздник был 6 декабря, а по старому — 19 декабря

С сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, так что теперь все религиозные праздники сместились на две недели назад и отмечаются, как в европейский странах. Так, например, Рождество большинство украинцев будут отмечать 25 декабря, а День святого Николая был 6 декабря. Однако часть верующих придерживаются старого стиля и чествуют Николая Чудотворца по старому стилю 19 декабря.

"Телеграф" расскажет о главных традициях Дня святого Николая и запретах на этот день. Узнайте, что нельзя делать 19 декабря.

Церковный праздник День святого Николая

Николай Чудотворец, также известный как Святитель Николай, являлся архиепископом Мир Ликийских. Он великий Божий угодник, который родился в III веке в семье аристократов. С самого детства Николай проявлял большую любовь к Богу — учил Святое Письмо, ходил в храм, много молился.

Святой Николай, согласно преданию, был очень щедрым и мудрым святым, который всегда был готов прийти на помощь людям. Он посвятил свою жизнь служению людям и милосердию. По легендам святой Николай после смерти родителей потратил все свое наследство на помощь нуждающимся — тайно приносил людям еду, теплые вещи, игрушки и другие необходимые вещи. Когда люди знали, кто был их благодельником, то стали прославлять Николая, избрав его епископом. Даже после его смерти люди верили, что мощи святого Николая могут исцелять от болезней.

Традиции на День святого Николая

Праздника Дня святого Николая больше всего ждут дети, так как существует традиция писать письма Николаю и получать гостинцы от святого. Традиционно подарки дети находят рано утром 19 декабря под подушкой.

Также есть традиция на День святого Николая отдавать все долги не брать новые. А еще 19 декабря существует хорошая традиция помириться с теми, с кем были в ссоре, и искренне прощать людей. Верующие люди в этот особый день ходят в церковь, чтобы помолиться святому и попросить у него защиты.

Что нельзя делать на День святого Николая

нельзя делать домашние дела;

нельзя отказывать в помощи;

нельзя ссориться, злиться и ругаться;

нельзя брать взаймы;

нельзя есть продукты животного происхождения, поскольку продолжается пост;

нельзя стричься.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем встречать Новый год 2025. Идеи нарядов в цветах, которые принесут счастье и удачу.