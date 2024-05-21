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Симптом коричневых шин может свидетельствовать о серьезной неисправности в авто

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Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Это может свидетельствовать о неисправности, но не всегда
Это может свидетельствовать о неисправности, но не всегда. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Коричневые пятна или полосы могут появляться на боковинах авто

Некоторые водители со временем начинают замечать, что боковины шин на их автомобиле стали коричневыми. Такой симптом может казаться тревожным, но в действительности не всегда свидетельствует о серьезной неисправности.

Давайте попробуем разобраться в возможных причинах этого явления. Их несколько.

Почему шины становятся коричневыми

Прежде всего стоит отметить, что коричневый оттенок на боковинах шин не является дефектом. Чаще это связано с противоозоновой присадкой, которую добавляют к резиновой смеси. Эта присадка защищает шины от отрицательного воздействия содержащегося в воздухе озона. Со временем присадка перемещается на поверхность резины, образуя коричневую пыль. Это абсолютно нормальное явление, которое исчезает в зависимости от режима эксплуатации автомобиля.

Другой возможной причиной коричневого оттенка является скопление пыли во время движения. Речь идет о пыли от торможения, образующейся через трение тормозных колодок о тормозной диск. Он также может осаждаться на боковинах шин. Это явление чаще наблюдается тогда, когда тормоза новые или недавно прошли регулировку. В некоторых случаях, когда тормоза неправильно отрегулированы, из-за неравномерного торможения также может возникать такая коричневая пыль. Но тогда коричневый цвет будет проступать не равномерно, пятнами. В таком случае следует обратиться к автомастеру.

Чтобы избежать накопления коричневой пыли на шинах, рекомендуется регулярно их чистить. Лучше всего для этого подходит мягкий мыльный раствор. Такая процедура не только вернет шинам чистый вид, но и поможет продлить их срок службы.

Итак, если ваши шины стали коричневыми, не стоит беспокоиться. Это не обязательно свидетельствует о серьезной неисправности, но на всякий случай лучше проверить тормоза.

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