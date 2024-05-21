Симптом коричневых шин может свидетельствовать о серьезной неисправности в авто

Коричневые пятна или полосы могут появляться на боковинах авто

Некоторые водители со временем начинают замечать, что боковины шин на их автомобиле стали коричневыми. Такой симптом может казаться тревожным, но в действительности не всегда свидетельствует о серьезной неисправности.

Давайте попробуем разобраться в возможных причинах этого явления. Их несколько.

Почему шины становятся коричневыми

Прежде всего стоит отметить, что коричневый оттенок на боковинах шин не является дефектом. Чаще это связано с противоозоновой присадкой, которую добавляют к резиновой смеси. Эта присадка защищает шины от отрицательного воздействия содержащегося в воздухе озона. Со временем присадка перемещается на поверхность резины, образуя коричневую пыль. Это абсолютно нормальное явление, которое исчезает в зависимости от режима эксплуатации автомобиля.

Другой возможной причиной коричневого оттенка является скопление пыли во время движения. Речь идет о пыли от торможения, образующейся через трение тормозных колодок о тормозной диск. Он также может осаждаться на боковинах шин. Это явление чаще наблюдается тогда, когда тормоза новые или недавно прошли регулировку. В некоторых случаях, когда тормоза неправильно отрегулированы, из-за неравномерного торможения также может возникать такая коричневая пыль. Но тогда коричневый цвет будет проступать не равномерно, пятнами. В таком случае следует обратиться к автомастеру.

Чтобы избежать накопления коричневой пыли на шинах, рекомендуется регулярно их чистить. Лучше всего для этого подходит мягкий мыльный раствор. Такая процедура не только вернет шинам чистый вид, но и поможет продлить их срок службы.

Итак, если ваши шины стали коричневыми, не стоит беспокоиться. Это не обязательно свидетельствует о серьезной неисправности, но на всякий случай лучше проверить тормоза.

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