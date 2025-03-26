В Киеве выставили на продажу целый завод: купить может каждый, но цена "кусается" (фото)

Здания находятся в довольно заброшенном состоянии

В Киеве продают завод более чем за 11 млн гривен. На аукцион был выставлен имущественный комплекс государственного предприятия Киевского завода "Импульс".

Предложение опубликовано на сайте Zakupivli.pro. Лот состоит из девяти объектов недвижимости, расположенных по адресу Киев, Демеевская, 5-А. Начальная цена – 11 080 409 грн без НДС.

Какие объекты получит покупатель:

административное здание,

производственные корпуса,

отделение термической обработки деталей,

механически-сборочный цех,

механосборочный цех.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20:00 27 марта. Начало аукциона намечено на 28 марта в 12:05.

К предложению добавлены фото, на которых можно увидеть, что помещения находятся в довольно запущенном состоянии. Поэтому новому владельцу придется вкладывать дополнительные денежные средства.

На сайте hyoucontrol указано, что основной вид деятельности завода – производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов. Юридическое лицо ГП Киевский завод "Импульс" было зарегистрировано в 1993 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шикарное поместье под Киевом продают почти за 600 тысяч долларов. Украинцы отреагировали скептически – люди не понимают, за что платить такие деньги.