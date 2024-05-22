От "немцев" до "мексиканцев": украинцы потратили на авто более миллиарда долларов всего за четыре месяца

Только за первый квартал импорт легковых автомобилей в Украину достиг рекордных объемов

Рост импорта автомобилей в Украину не сбрасывает обороты, а это способствует расширению рынка и улучшению доступа к качественным транспортным средствам. Активный импорт также помогает в создании новых рабочих мест в отраслях логистики, обслуживания и продажи авто.

В первом квартале 2024 года импорт легковых автомобилей в Украину достиг значительных объемов, отражая стабильный спрос. По данным Госстата и ассоциации "Укравтопром", в страну ввезли 86 590 легковых автомобилей, как новых, так и подержанных, на общую сумму свыше 1,1 миллиарда долларов США.

Ключевые поставщики легковых автомобилей в Украине

Крупнейшим поставщиком за этот период стала Германия, откуда было ввезено 17074 единиц транспорта. Немецкие автомобили славятся своим качеством, надежностью и инновационными технологиями, что делает их популярными среди украинских потребителей. Кроме того, многие подержанные автомобили из Германии в отличном техническом состоянии, что способствует их спросу.

На втором месте по количеству импортируемых автомобилей оказались Соединенные Штаты Америки, из которых было ввезено 14 517 единиц. Американские автомобили привлекают украинцев не только своим разнообразием и современным дизайном, но и выгодными условиями приобретения на аукционах и скидками на б/у модели.

Тройку лидеров замыкает Китай с показателем в 9173 автомобилей. Китайские производители активно развивают свои бренды на международном рынке, предлагая конкурентоспособные цены и широкий ассортимент моделей. В частности, электромобили из Китая набирают популярность благодаря своей экологичности и технологическим инновациям.

Другими ключевыми поставщиками стали Япония – 8 930 единиц, Корея – 4 444 единицы, Словакия – 4 214 единицы, Франция – 4 076 единиц, Мексика – 3 950 единиц, Великобритания – 3 690 единиц и Чехия – 3 66. Разнообразие географических источников импорта позволяет украинским потребителям иметь широкий выбор автомобилей, что удовлетворяет их потребности и финансовые возможности.

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