Бьет – не значит любит: почему авто"стреляет током" и что с этим делать

Получать удар током при выходе из автомобиля – неприятное и, к сожалению, нередкое явление

Неприятные электрические разряды, возникающие при выходе из автомобиля, знакомы многим водителям. Но мало кто задумывается о том, что статическое электричество накапливается не только из-за трения внутри салона.

Автомобиль сам по себе является идеальной "эбонитовой палочкой" для генерации электростатического заряда, а окружающая среда играет роль "шерсти". Когда автомобиль движется, он разрезает воздух, и на его поверхности возникает трение. Это трение приводит к накоплению статического заряда на кузове автомобиля.

Почему авто "бьет" током

Когда вы сидите в машине, ваша одежда трется о сиденья. Особенно если они обиты синтетическими материалами, это трение создает статическое электричество. Многие современные автомобили просто напичканы синтетикой — от обивки сидений до ковриков. Эти материалы великолепно накапливают электрический заряд. Воздух в салоне часто сухой из-за работы кондиционера. Эта сухость тоже способствует накоплению статического электричества.

Ну, и самая опасная причина – повреждение бортовой электропроводки. И хотя напряжение в бортовой сети автомобиля составляет всего 12 вольт, но этого достаточно, чтобы вызвать неприятные ощущения.

Но оголенные провода могут вызвать искры, которые в свою очередь могут привести к возгоранию, особенно если вы находитесь вблизи заправки. Короткие замыкания также могут привести к выходу из строя системы управления двигателем, бортового компьютера и прочего.

Что делать, если авто "бьет" током

Для начала, отвезите машину к электрику на диагностику. Если там проблем не обнаружили, помогут простые советы, чтобы сделать поездку комфортнее.

Используйте антистатические средства: регулярная обработка кузова и салона антистатическими спреями может значительно снизить накопление заряда. Установите заземляющую полосу: простой заземляющий элемент, касающийся земли, поможет разрядить накопившееся электричество во время движения. Контролируйте влажность в салоне: используйте увлажнители воздуха, особенно в зимний и летний период, чтобы снизить вероятность накопления статического заряда. Выберете чехлы из натуральных материалов: чехлы из хлопка или льна менее склонны к накоплению электричества по сравнению с синтетикой. Прикасайтесь к металлическим частям автомобиля: перед тем как полностью выйти из автомобиля, прикоснитесь к металлической части кузова, держа ключ в руке, чтобы разрядить накопившийся заряд безопасно.

Интересно, что статическое электричество может накапливаться даже когда автомобиль стоит на месте. Но школьные знания физики и применение простых мер предосторожности поможет вам избежать неприятных электрических разрядов.

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