Б’є — не означає любить: чому авто "стріляє струмом" і що з цим робити

Отримати удар струмом при виході з автомобіля – неприємне та, на жаль, нерідке явище

Неприємні електричні розряди, що виникають при виході з автомобіля, знайомі багатьом водіям. Але мало хто думає про те, що статична електрика накопичується не тільки через тертя всередині салону.

Автомобіль сам по собі є ідеальною "ебонітовою паличкою" для генерації електростатичного заряду, а довкілля відіграє роль "вовни". Коли автомобіль рухається, він розрізає повітря, і його поверхні виникає тертя. Це тертя призводить до накопичення статичного заряду на кузові автомобіля.

Чому авто "б’є" струмом

Коли ви сидите в машині, ваш одяг треться об сидіння. Особливо якщо вони оббиті синтетичними матеріалами, це тертя створює статичну електрику. Багато сучасних автомобілів просто напхані синтетикою — від оббивки сидінь до килимків. Ці матеріали чудово накопичують електричний заряд. Повітря в салоні часто сухе через роботу кондиціонера. Ця сухість також сприяє накопиченню статичної електрики.

Ну, і найнебезпечніша причина – пошкодження бортової електропроводки. І хоча напруга в бортовій мережі автомобіля становить всього 12 вольт, але цього достатньо, щоб спричинити неприємні відчуття.

Але оголені дроти можуть викликати іскри, які можуть призвести до займання, особливо якщо ви знаходитесь поблизу заправки. Короткі замикання можуть призвести до виходу з ладу системи керування двигуном, бортового комп’ютера тощо.

Що робити, якщо авто "б’є" струмом

Для початку відвезіть машину до електрика на діагностику. Якщо там проблем не виявили, допоможуть прості поради, щоб зробити подорож комфортнішою.

Використовуйте антистатичні засоби: регулярна обробка кузова та салону антистатичними спреями може значно знизити накопичення заряду. Встановіть заземлюючу смугу: простий заземлюючий елемент, що торкається землі, допоможе розрядити електрику, яка накопичилася під час руху. Контролюйте вологість у салоні: використовуйте зволожувачі повітря, особливо в зимовий та літній період, щоб знизити ймовірність накопичення статичного заряду. Виберете чохли з натуральних матеріалів: чохли з бавовни або льону менш схильні до накопичення електрики в порівнянні з синтетикою. Торкайтеся металевих частин автомобіля: перед тим як повністю вийти з авто, торкніться металевої частини кузова, тримаючи ключ у руці, щоб розрядити накопичений заряд безпечно.

Цікаво, що статична електрика може накопичуватися навіть коли автомобіль стоїть на місці. Але шкільні знання фізики та застосування простих запобіжних заходів допоможе вам уникнути неприємних електричних розрядів.

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