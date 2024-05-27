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В Одессе дикая лиса чудом выжила, попав под машину: ее спасли номерные знаки

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Проехала 1,5 км
Проехала 1,5 км. Фото AndriyuKK

Никогда не догадывались о такой их функции

Нередки случаи сбития животных посреди трассы, особенно в ночную пору. Это может быть достаточно травмирующим и болезненным опытом для водителя. Но, к сожалению, от этого никто не застрахован.

Часто животное, попав под колеса или столкнувшись с кузовом, сильно травмируется и умирает. Но не в этот раз — молоденькую лисичку спасли номерные знаки. "Одессит приехал домой и обнаружил у себя под номером машины застрявшую лису. Животное проехало так примерно 1.5 км и.. . выжила", — говорится в сообщении на канале AndriyuKK.

Что делать, если вы за рулем авто сбили животное

Если вы сбили животное во время вождения, важно действовать ответственно и в соответствии с законодательством и нравственными нормами. Вот что нужно сделать:

  • Остановите автомобиль в безопасном месте, чтобы не создавать дополнительную опасность для других участников дорожного движения.
  • Включите аварийную сигнализацию.
  • Проверьте, есть ли повреждения вашего автомобиля и пострадавшие среди людей.
  • Осмотрите животное, если это неопасно. Если животное еще живо, оно может быть агрессивным из-за страха и боли.
  • Позвоните в полицию (102) и сообщите об инциденте. Это важно для фиксации события и соблюдения законодательства.
  • Если животное дикое или бездомное, сообщите местную службу по вопросам охраны животных или службу спасения животных.
  • Если у вас есть навыки оказания первой помощи животным и это безопасно, попробуйте помочь животному. Если у вас нет подобных навыков, лучше дождаться приезда специалистов.
  • Укажите место и время инцидента, а также обстоятельства происшествия. Это может быть полезно для отчета в полицию или страховую компанию.
  • Если ваш автомобиль поврежден, сообщите об этом своей страховой компании для получения инструкций по дальнейшим действиям.
  • Если у животного есть ошейник или другие идентификационные знаки, попробуйте найти владельца и сообщить ему об инциденте.

Ранее "Телеграф" писал о том, как превратить обычный автомобиль в "песомобиль". Есть несколько основных правил безопасной поездки с животными.

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