Tesla или бензиновый BMW? Чем быстрее и дешевле доехать из Киева в Ивано-Франковск или Львов (видео)

Кто проиграл битву между Tesla и BMW?

Раньше владельцами электрокаров были прежде всего те, кому нужно ездить только по городу. Ведь считалось, что авто с электродвигателем не удобны на трассе, а из-за необходимости стационарных зарядок, которые ксть не повсюду, такая поездка может быть и рискованной. И этот миф давно развеяли. Сейчас остается вопрос, действительно ли удобно и дешевле путешествовать электрокаром по сравнению с бензиновым автомобилем.

Владелец электрокара Tesla с ником dushenk0 в Инстаграме сравнил стоимость и время поездки на своем автомобиле. А потом, продав электрический автомобиль, пересел на BMW с бензиновым двигателем и рассказал о своем опыте передвижения на этих машинах между городами.

Чем выгоднее и быстрее ездить — электрокаром или бензиновым авто

Первая поездка по маршруту Киев-Львов обошлась в 2455 гривен и почти 12 часов времени (поскольку каждая из трех зарядок занимала от 30 до 50 минут). К тому же, владелец подсчитал, что во время зарядки он с избранницей покупали поесть, и это обошлось им еще в 1700 гривен.

Мужчина этим результатом ужасно не доволен. Поэтому он решил сменить свой электрокар на BMW X5. В этот раз блоггер отправился из Киева в Ивано-Франковск (разница между маршрутом Киев-Львов — 70 км) и потратил на поездку 3712 гривен (+ хотдог примерно 80 гривен). Маршрут занял наполовину меньше, чем на Tesla, но на тысячу гривен дороже.

Владелец отмечает, что электрокаром в Украине выгодно владеть только тогда, когда вы заряжаете его от домашней зарядки. Хотя, вероятно, это преимущество ненадолго, ведь правительство намерено повысить тариф на электроэнергию в Украине в несколько раз.

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