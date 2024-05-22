Известные производители электрокаров снижают цены почти на 18 тысяч долларов: такого еще не было

Самые известные бренды дарят скидки на свои электрокары

Из-за слабого интереса и большой конкуренции производители электрокаров начали снижать цены на свои продукты. Так они пытаются также соответствовать мандату ZEV, который предполагает, что в этом году продажи электромобилей должны составлять не менее 22%.

SMMT Общество производителей и торговцев автомобилями в Великобритании сообщило, что существенного прироста продаж авто с электродвигателями нет. Прогнозируется, что в 2024 году доля продаж электромобилей на рынке составит 19,8%. Это значительно меньше, чем необходимые 22%, пишет Autocar.

В этой связи крупнейшие производители электрокаров пытаются простимулировать потенциальных покупателей. Исследование Autocar показало, насколько значительны эти скидки.

На какие авто предусмотрена скидка

Самая большая скидка, которую они нашли, – это на автомобиль Audi E-tron GT Quattro. Он предлагается на 14 тысяч фунтов стерлингов дешевле обычного. По сегодняшнему курсу это почти 18 тысяч долларов. Значительны также скидки на Q8 E-tron — более 7 тысяч фунтов — и Q4 E-tron — 5700 фунтов.

Но Audi такая не одна. К примеру, BMW предлагает скидки в размере от 1500 до 4000 фунтов, а Lexus — на около 6000 фунтов. Многие сделки сопровождаются предложениями бесплатных зарядных устройств.

Ранее Телеграф писал, что Tesla анонсировала существенные скидки на все модели электрокаров. Некоторые из этих машин имеют незначительный пробег, потому что являются выставочными образцами.