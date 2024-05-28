Повышение тарифов на электричество для населения: кому не придется платить больше

Кабмин готовится к повышению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Звучит неприятно, особенно в условиях войны, но коснется ли на самом деле это всех украинцев?

Какой вариант повышения сегодня является основным, "Телеграфу" объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам Владимира Омельченко, сегодня правительством рассматривается основной вариант повышения тарифов: в зависимости от уровня потребления.

– Цена за киловатт электроэнергии при потреблении до 100 кВт-ч в месяц не изменится – 2,64 грн за кВт/ч. Если семья потребляет более 100 кВт/ч в месяц, цена может достигнуть отметки более 4,5 грн.

Правда, эксперт отмечает, что могут возникнуть другие варианты.

– Разумеется, всегда неприятно, когда повышают цену на ту или иную услугу. Это вызывает социально-политическое напряжение в стране, снижает рейтинг властей и бьет по карманам граждан. Но на сегодняшний день нет другого решения из-за того, что в этом году, например, предусмотрена сумма на компенсацию разницы между рыночной ценой и ценой для населения – 150 миллиардов гривен. Эти 150 млрд. "Энергатом" и "Укргидроэнерго" должны выделить, чтобы не повышались тарифы для населения.

По словам Владимира Омельченко, это сегодня невозможно: у "Укргидроэнерго" нет средств не только на субсидирование населения, а даже на ремонт и разрушенных россиянами ДнепроГЭС, Каховской ГЭС и других. "Энергоатом" в прошлом году работал с миллиардными убытками. Если забрать 150 млрд грн у этих компаний, они не смогут выполнять свои функции, — резюмирует эксперт.