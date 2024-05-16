Электрокар по цене хорошего велосипеда и это не шутка: какие модели можно купить в Украине за 4 000 долларов

Компактные электромобили будут идеальными для городского использования или коротких поездок

Сегодня рынок электромобилей в Украине предлагает разнообразные модели как новых, так и бывших в употреблении. Дешевые модели электрокаров, доступные на вторичке, варьируются не только по цене и характеристикам, но иногда и существенно отличаются состоянием внешним и техническим.

Покупая бушные "электрички", важно учитывать состояние батареи и общее техническое состояние. Эти модели уже могли заработать значительный пробег и использоваться в далеко не самых щадящих условиях. За плюс-минус 4 тыс. долларов сейчас можно купить авто старше 10 лет, что для элекрокара — уже возраст.

Citroen C-Zero 2011года

Четырехдверный хетчбэк, только что пригнан. В прекрасном как техническом, так и визуальном состоянии. Два ключа и зарядка в комплекте, также работает кондиционер. Растаможен и готов к постановке на учет. Цена – 4 250 долл.

Mitsubishi i-MiEV 2011

Растаможенный и сертифицированный єлектрокар. В родной краске, с подтвержденным пробегом 122 тыс. км. Порт быстрой зарядки в комплекте. Есть незначительные повреждения кузова. Цена – 3 800 долл.

Такую же модель в темном корпусе, с пробегом всего в 70 тыс. км. можно найти за 3 500 долл. Из нюансов – небольшой люфт в редукторе ощутим при переключении D, R.

Peugeot iOn 2012

Компактное и вместительное авто, которое отлично подойдет для повседневного использования. Запас хода — до 100 км, аккумулятор цел на 62 %. Цена у разных продавцов – от 3 900 тыс. долл.

Хотя эти электромобили могут не предложить таких впечатляющих характеристик, как более современные модели, они все еще привлекательны для тех, кто ищет бюджетный вариант для ежедневного использования в городе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, об электрокаре от Avatr. Это среднеразмерный кроссовер от совместного предприятия Changan, CATL и Huawei.