За брошенные за границей фуры заплатят обычные украинцы: как эта ситуация скажется на цене горючего

Теперь брошенные фуры могут приравнивать к похищенным, но так или иначе, это отразится на цене горючего

Украинские дальнобойщики, выезжающие по работе за границу, начали бросать свои грузовики в других странах, отказываясь возвращаться домой из-за риска мобилизации. Этот вопрос становится все более актуальным и в Ассоциации международных автоперевозок рассматривают возможность приравнять такие действия к угону транспортных средств.

На днях вице-президент Ассоциации международных автоперевозок Виктор Балин заявил, что количество случаев, когда водители международных рейсов, получивших временное право выезда за границу по системе "Шлях", отказываются возвращаться в Украину, стремительно возросло. Водители покидают грузовики в других странах, что создает значительные проблемы для транспортных компаний.

Ассоциация отметила, что такие действия водителей создают дополнительные трудности для компаний, поскольку им нужно найти другого водителя для возвращения фуры в Украину. Кроме того, перевозчика, водитель которого не возвращается, блокируют в системе "Шлях", что затрудняет выполнение международных рейсов.

В свою очередь, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук рассказал в интервью "Телеграфу", что сейчас уже становится ощутимым дефицит кадров, а он влечет за собой дефицит логистики. Однако это коснулось не только перевозок. По словам Косянчука, не хватает и работников АЗС, и даже рабочих рук на производстве.

В первую очередь эта ситуация бьет по экономике, а не только по имиджу Украины. Поскольку автомобиль, который оставили в другой стране, нужно как-то вернуть назад. А это затраты на еще одного водителя, оплату парковки или штрафа и другие расходы. И все это будет заложено в цену горючего, то есть фактически за заброшенные фуры заплатят рядовые украинцы.

Больше читайте в материале "Телеграфа": "Пострадает каждый украинец? Интервью с экспертом Косянчуком о проблемах на рынке горючего, мобилизации и повышении акцизов".

Как писал "Телеграф" ранее, ТЦК изменили методы воздействия на водителей-международников. Но у перевозчиков достаточно и других проблем.