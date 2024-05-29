Кто в Киеве должен отвечать за автомобили на штрафплощадках: адвокат дал четкий ответ (видео)

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На фоне недавного масштабного пожара в Киеве, во время которого пострадало более 30 авто, адвокат Ярослав Куц прояснил ситуацию с тем, кто же должен отвечать за транспортные средства на столичных штрафплощадках. По его словам, именно Национальная полиция ответственна за каждый эвакуированный автомобиль.

Однако договоров аренды штрафплощадок столичными правоохранителями нет в открытом доступе. Об этом адвокат Ярослав Куц рассказал журналистам "Киев24" во время интервью.

Так, по словам специалиста, у большинства киевлян и гостей столицы эвакуируют транспортные средства на штрафные площадки, которые не принадлежат Национальной полиции, но которые находятся у них в пользовании по договорам аренды.

"Эти штрафные площадки принадлежат ООО, чьи реквизиты висят перед входом на штрафплощадку. Я думаю, что многие люди удивлялись, на каких основаниях хранятся в этих местах их транспортные средства. Договоров аренды этих штрафных площадок нет в свободном доступе", — подчеркнул адвокат.

Так как договоров аренды штрафплощадок столичными правоохранителями нет в открытом доступе, то невозможно выявить, лежит ли материальная ответственность на владельцах штрафных площадок.

Однако, поскольку полиция находится непосредственно на объектах, именно ГУНП и несет главную ответственность за все находящиеся на штрафплощадках транспортные средства.

"На входе на штрафплощадки стоят сотрудники полиции. Они контролируют пропуск автомобилей и при уплате штрафа выпускают их. Если инспектор по парковке принял решение об эвакуации вашего транспортного средства, составил акты и передал эвакуаторщику, то с момента того, как работник полиции впустил эвакуатор на территорию штрафной площадки — именно Национальная полиция ответственна за эти транспортные средства", — резюмировал Куц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве установят светофор за 3 миллиона гривен. Новый объект появится на улице Юрия Ильенко, 5 в Шевченковском районе города.