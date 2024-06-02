Повышение акцизов на топливо: сколько украинцам придется платить за бензин уже в июле

В июне не стоит ожидать ажиотажа на топливо

В Украине с 1 июля хотят снова увеличить ставки акцизного налога на топливо. Это потянет за собой рост цен, но он не изменит ничего принципиально.

Об этом в интервью 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин. По его прогнозу, средняя стоимость горючего в июле, вероятнее всего, вырастет на 1,5 гривны за литр.

"Такой рост цены ничего принципиально не изменит на рынке", — уверен эксперт.

При этом, добавляет Пендзин, в июне не стоит ожидать ажиотажа на топливо.

Важно отметить, что в настоящее время средняя стоимость топлива, по данным сайта Минфин, в Украине составляет:

А-95 премиум — 59,63 грн.

А-95 — 55,98 грн.

А-92 — 52,39 грн.

ДТ — 52,73 грн.

Автогаз — 26,67 грн.

Таким образом можно сделать вывод, что после повышения ставки акцизного налога на топливо средняя цена на бензин (А-95 премиум, А-95 и А-92) составит уже примерно 57,50 вместо 56 сейчас.

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