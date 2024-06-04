От системы "Шлях" продолжают отключать перевозчиков: эксперт рассказал, как это влияет на рынок нефтепродуктов в Украине

Семь фирм-перевозчиков, уличенные в причастности к организации нелегального вывоза за границу украинцев, попали под санкции

Укртрансбезпека заблокировала доступ еще 7 транспортным компаниям к Системе "Шлях" за содействие в незаконном пересечении границы призывников во время войны. Такие действия предприняли после получения убедительных доказательств от Госпогранслужбы о причастности отдельных перевозчиков к сомнительным схемам вывоза за рубеж украинцев призывного возраста.

Под прикрытием якобы трудовых контрактов на работу водителями грузовиков, нарушители организовывали каналы для нелегального пересечения границы лицами, обязанными оставаться в Украине в военный период. По имеющимся данным, значительное число так называемых "водителей" после выезда из страны в установленный 60-дневный срок так и не вернулись, грубо нарушив нормы законодательства о военном положении и государственной границе. Все материалы переданы в органы для возбуждения уголовных дел.

В "черный список" попали:

ФЛП Ключенко Г.В.

ФЛП Лелюк Т.А.

ФЛП Полежаев В.В.

ФЛП Яровой Д.Ю.

ФЛП Цирик В.И.

ФЛП Бокоч Ю.Ю.

ООО "ФАНКИ ЛАЙН"

Такие действия расцениваются как создание реальной угрозы национальной безопасности в условиях продолжающейся войны. В качестве первого штрафного воздействия семь транспортных компаний на три месяца утратили доступ к электронной Системе "Шлях", жизненно важной для функционирования отрасли.

Специальная комиссия продолжает проверку сведений о других аналогичных фактах злоупотреблений, после чего последуют новые жесткие санкции в рамках действующего законодательства. Компаниям-нарушителям также грозит лишение лицензий на перевозки.

Это подтвердил и Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Также он обращает внимание на вторую, так сказать, "сторону медали". Косянчук отмечает, что в последнее время участились случаи, когда водители фур после пересечения границы просто бросают свои транспортные средства на произвол судьбы, и дальше их ничего не интересует. Таким образом они не только уклоняются от мобилизации, но и наносят бешеный ущерб самому перевозчику, который теряет деньги и время на поиски нового водителя. И именно из-за таких недобросовестных водителей страдают перевозчики, ведь их признают нарушителями закона и отбирают лицензии.

Тем не менее в Укртрансбезопасности еще раз подчеркнули, что что в военное время никакие попытки уклонения от мобилизации, а тем более содействие этому, недопустимы. А это значит, что санкционное давление будет только нарастать.

Ранее "Телеграф" писал, что массовые отключения от системы "Шлях" начались примерно месяц назад. Тогда отключили сразу 12 автоперевозчиков за систематические нарушения.