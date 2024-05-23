Выезд за границу: проверяют ли пограничники приложение Резерв+

В Госпогранслужбе дали четкий ответ

При выезде за границу пограничники не учитывают данные из приложения Резерв+, с помощью которого военнообязанные могут обновлять информацию о себе. Однако приложение может все же пригодиться для проверки подлинности военно-учетного документа.

Об этом сказал спикера Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона. По его словам, приложение необходимо только для обновления данных.

"Вы правильно отметили, это (Резерв+, — ред) исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГПСУ не принимают во внимание это приложение", — сказал Демченко.

Также он подчеркнул, что на границе необходимо будет предоставлять исключительно бумажный военно-учетный билет, в котором есть соответствующие отметки. Это касается лиц, у кого Госпогранслужба дополнительно начала проверять наличие этого документа.

"Отмечу, что еще с марта месяца между Госпогранслужбой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных. Это фактически базой Госпогранслужбы и системой "Оберег" и при необходимости пограничники могут ее использовать, как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельный документ, проверив информацию об этом лице именно в системе "Оберег", — пояснил Демченко.

Отметим, что с 18 мая в Украине вступил новый закон о мобилизации, в котором прописаны новые правила. Речь идет, например, о процессе вручения повесток на работе, поскольку теперь законодательство возлагает новые обязанности на работодателей на предприятиях. К слову, на фоне усиления мобилизации в Раде появилось предложение о так называемом "экономическом бронировании". То есть, те, за кого на работе уплатят налог в размере 20 тысяч, могут получить на месяц отсрочку. Также новый закон предусматривает обязательно обновление военно-учетных данных военнообязанными, а потому для их удобства сделали приложение Резерв+, где можно сделать это не выходя из дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинских военных просят не устанавливать приложение Резерв+. В Минобороне Украины объяснили причину.