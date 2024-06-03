Штрафуют родителей и даже таксистов: какое наказание за перевозку детей без автокресел в Украине

Соблюдение правил перевозки детей в автомобиле не просто формальность, а важнейшее условие для сохранения их жизни и здоровья

В Украине действуют строгие правила перевозки детей в автомобилях, направленные на обеспечение их безопасности. Невыполнение этих требований грозит украинским автомобилистам серьезными штрафами и, что гораздо страшнее, потенциальными трагедиями на дороге.

Соблюдая правила, водители демонстрируют ответственность и заботу о безопасности самого дорогого — своих детей. Поэтому так важно использовать детские удерживающие устройства, автокресла и ремни безопасности, отвечающие возрасту, росту и весу юных пассажиров. Рассмотрим подробнее, какие штрафы грозят украинским водителям и почему так важно соблюдать правила перевозки детей.

Почему важно использовать автокресла

Использование детских удерживающих устройств (автокресел) при перевозке детей в автомобиле является обязательным требованием в Украине. Это обусловлено тем, что автокресла значительно снижают риск травм и гибели детей при дорожно-транспортных происшествиях.Согласно статистике, использование автокресел уменьшает риск гибели детей на 50-70% и риск получения серьезных травм на 60-80%. Кроме того, дети, перевозимые в автокреслах, в 3,5 раза реже получают травмы головы и в 5 раз реже — травмы позвоночника по сравнению с детьми, пристегнутыми только ремнями безопасности.

Основные правила перевозки детей

В Украине действуют такие правила перевозки детей в автомобиле:

Дети до 12 лет и ростом менее 145 см должны ездить только с использованием детских удерживающих устройств (автокресел), позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

Детей до 1 года или весом менее 9 кг следует перевозить в автокресле, установленном против движения (спинкой вперед).

На переднем сидении рядом с водителем необходимо отключить подушку безопасности при установке детского кресла.

Инспекторы патрульной полиции имеют право останавливать транспортные средства для проверки соблюдения правил перевозки детей. Поэтому водителям следует неукоснительно соблюдать эти правила, чтобы избежать штрафов и, что гораздо важнее, обезопасить жизнь и здоровье своих юных пассажиров.

Размеры штрафов за перевозку детей без автокресла

Согласно действующему законодательству Украины, за нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусмотрены следующие штрафы. За отсутствие детского автокресла или удерживающего устройства для ребенка — штраф 510 грн. За перевозку ребенка без автокресла на переднем сидении — штраф 850 грн. За повторное нарушение правил перевозки детей в течение года — штраф 1700 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что съехать прямо на обочину на трассе теперь нельзя, за это грозит штраф. Новые правила начали действовать еще в октябре 2023 года.