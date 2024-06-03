Веганский интерьер и солнечные панели на крыше "близнец": в Тернополе заметили первые электрокары Fisker Ocean

Автомобиль еще на транзитных номерах

Первые электрокары Fisker Ocean, которые только в мае начали доставлять клиентам, появились и в Украине. В Тернополе корреспондент "Телеграфа" заметил сразу 2 экземпляра окутанного скандалами бренда.

Автомобиль привлекает внимание своими особенностями, выделяющими авто среди конкурентов. Благодаря солнечным батареям на крыше авто и выгодной цене машину называли главным соперником и даже убийцей Tesla. Впрочем, кое-что пошло не так, и бренд находится на грани банкротства, а цены на электрокары снизили максимально. Чем уникальны эти кроссоверы, рассказываем.

От уникального предложения на рынке до предела с банкротством: история электрокаров Fisker

Компания Fisker начала производить свой инновационный электрокар Ocean в конце 2022 года. А уже в феврале 2023 года электрокар показали на выставке в Барселоне. Продажа началась летом 2023 года.

Ocean был интересен тем, что у него одна из самых низких стартовых цен. К примеру, модель Sport с запасом хода 580 км продавали всего за 44 тысячи долларов. При этом у него экологически чистый салон и солнечные панели на крыше.

Производится Ocean в нескольких конфигурациях с 1 и 2 моторами. Двухмоторная версия может разгоняться с нуля до сотни почти как спорткар – за 3,6 секунды. Мощность превышает 550 "лошадок". Заряжается машина тоже очень быстро – за 33 минуты до 80% емкости батареи.

Интересной изюминкой электрокара является то, что кроссовер оперативно может превратиться в кабриолет. Для этого нужно нажать одну кнопку – включается режим "Калифорния". Солнечные панели раздвигаются, открывая салон электрокара. А сам салон выполнен из этических материалов – переработанных бутылок и прочего пластика. Никакой кожи или кожзаменителя вы здесь не найдете.

Такие, казалось бы, очень прогрессивные и современные функции должны сделать этот кроссовер очень популярным и продаваемым на рынке. Впрочем, произошло не так, как думалось. Качество сборки электрокаров безумно раскритиковали, ведь покупатели стали жаловаться на многочисленные проблемы. Акции компании упали — она находится в тяжелом финансовом состоянии. Потому конвейер просто остановился. И пока не ясно, когда восстановится, и произойдет ли это вообще. Хотя в Fisker официально ничего не комментируют (комментарии предоставляла только дочерняя компания из сборника Ocean Magna International), всем известно, что бренд находится на грани банкротства.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что украинцы в мае переоформили огромное количество автомобилей. Они побили рекорд за 10 лет.