Новая жемчужина Оболони: как в Киеве добраться до "моста-волны", детальные маршруты (карты)

Добраться до парка можно разными способами

На днях в Киеве торжественно открыли новый "мост-волну", а также зону для отдыха на Оболонском острове. "Телеграф" рассказывает, как добраться до рекреационной зоны.

Остров Оболонский и мост-волна, соединяющий остров с парком "Наталка", расположены в Оболонском районе Киеве, что и следует из названия острова. Легко и просто добраться до зоны отдыха можно на метро.

Вам понадобится синяя ветка, пересадку на которую можно произвести, например, на станции "Хрещатик" или "Площа українських героїв". Садитесь в поезд и направляетесь к станции "Оболонь" — она самая близкая к парку "Наталка", где и находится новый мост-волна. Через пол часа, шагая напрямик, как показано на карте, вы доберетесь до парка, а за ним и рекреационной зоны.

Маршрут пешком займет около получаса

Если не хочется идти пешком, то от станций метро "Оболонь" можно подъехать по маршрутке №476 (поезжайте к ул. Приозерная 5 остановок). От Приозерной до парка – 5 минут пешком.

Маршрут 476 маршрутного такси

Или же можно сесть на автобус №73, который также следует до ул. Приозерной. Вам предстоит проехать 7 остановок, выйти на ул. Приозерная и пройти 5 минут до парка.

Маршрут 73 автобуса

Также, мимо парка "Наталка" ездят 34, 47 троллейбусы и автобусы 102, 114, 53 и 73. Например, если вы решили поехать в парк с Крещатика, то вам необходимо будет сесть на 114 автобус.

Кроме того, до ул. Приозерная (напомним, от нее 5 минут пешком до парка) можно доехать и маршрутками: 180, 476, 485, 34 и 73.

Маршрут автобуса №47

Архитектурный ансамбль в сочетании с большим пляжем и зеленым парком на Оболонском острове станет еще одним любимым местом для отдыха киевлян и гостей города. О первых впечатлениях киевлян от прогулки по парку мы писали в материале: На Оболони в Киеве открылся новый мост-волна: стоит ли на него идти смотреть

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал куда пойти на выходных в Киеве. Вас ждет целый ряд мероприятий, которые пройдут вечером, 26 мая.