"Раненые ребята просили". Кличко обосновал многомиллионное строительство на Оболони

Активисты обвиняют городские власти в строительстве моста на средства по налогам, речь о 200 млн грн

Новая дорогая зона отдыха на Оболони в Киеве появилась после просьбы раненых бойцов из реабилитационного центра "Пущая Водица" отвезти их отдохнуть в "зеленую зону".

Именно так мэр Киева Виталий Кличко объяснил появление и предстоящие расходы вокруг пешеходного моста-волны, соединяющего парк "Наталка" с набережной и Оболонским островом на Днепре.

"В госпитале (реабилитационного центра в Пуще Водице, — ред.), с нашими ранеными ребятами без ног, без конечностей они там находятся… Ребята говорят: Просим вывезти куда-то в зеленую зону, просим где-то отдохнуть, у нас одно желание — пойти где-нибудь переключиться, порыбачить", — сказал Кличко на заседании горсовета.

Видео опубликовала депутат Ксения Семенова с подписью: "Оказывается, то ребята, которые в Пуще в госпитале лежат, попросили мэра сделать парк Наталка 2.0 за 200 миллионов бюджетных средств".

Для тех, кто не из Киева, объясняем, парк Пуща Водица является зеленой зоной и выглядит так:

Пуща Водица

200 млн из бюджета: почему возмущены активисты

В ОО "Пассажиры Киева" рассказали, что Оболонский остров и мост-волна стоили бюджету города 200 млн гривен.

"Реальные расходы на весь развлекательный комплекс (включая остров) в 10 раз больше, чем выделили меценаты и партнеры конкретно на мост. 200 млн гривен — это цена расточительности на развлечение властями Киева, которая, очевидно, забыла о войне", — сказано в сообщении.

Сначала был объявлен тендер на "Капитальный ремонт элементов благоустройства острова Оболонский" стоимостью 174,8 млн. гривен. После этого последовал тендер на дополнительные работы по обустройству острова на 13 млн гривен. А еще был объявлен тендер на реконструкцию парка Наталка на 20 млн гривен. Реконструкция которого проходит с 2017 года. На это уже потратили из бюджета города более 110 млн. гривен.

Еще 20 млн грн потратят на парк "Наталка"

Однако мост это еще не все расходы. На современный парк "Наталка" потратят еще более 20 млн. грн. из бюджета. Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" 14 мая 2024 объявило очередной конкурс на благоустройство парка. Аукцион по выбору компании-подрядчика намечен на 31 мая.

Активист Олег Симороз заявил, что на этот парк в столице при каденции Кличко было потрачено больше бюджетных средств:

"За 20 млн грн Виталий Владимирович собирается построить детский склон и площадку "Хоббитонов" с каруселями, искусственным рулонным газоном и резиновым покрытием. Кроме этого, в парке планируется заменить абсолютно нормальную тротуарную плитку и бордюры, провести наружные отделочные и электромонтажные работы, а также установить нержавеющее металлическое ограждение. Ну это сейчас точно то, что нужно киевлянам", — заявил Симороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как добраться до "моста-волны" на киевской Оболони и приводил детальные маршруты с картами.