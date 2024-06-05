Строительство "моста-волны" в Киеве уничтожило уникальную природу: экологи бьют тревогу

Организация планирует обратиться в прокуратуру

На заповедном Оболонском острове в Киеве были уничтожены краснокнижные растения. Все ради недавно открытого "моста-волны", соединившего остров с парком "Наталка".

Об этом сообщает ОО "Киевский эколого-культурный центр". На месте уникальных растений посеяли обычную газонную траву.

Директор общественной организации Владимир Борейко подчеркивает, что строительство велось без согласований. Таким образом, было уничтожено много петушков сибирских.

"КЕКЦ выяснил, что уничтожена уникальная природа заповедного острова Оболонский. Без всяких согласований на острове, входящем в региональный ландшафтный парк "Днепровские острова", уничтожена бульдозерами одно из самых больших у мест популяция краснокнижных растений — петушков сибирских", — говорится в сообщении.

Растение из семьи Ирисовых

В настоящее время проводится экологический аудит острова, после чего будут подготовлены обращения в прокуратуру, отмечают в КЕКЦ.

Недавно открытый "мост-волна" на Оболони

"Где раньше росли краснокнижные петушки, сейчас косят газонную траву. И это называется "природной жемчужиной"?" — риторический вопрос возник в организации.

Для справки:

Петушок сибирский (Iris sibirica) – это многолетнее травянистое растение из семейства Ирисовых. Ее элегантные цветы, подобные орхидеям, с нежными оттенками синего, фиолетового, белого и желтого.

Этот редкий цветок распространен в Сибири, на Дальнем Востоке, Казахстане, Монголии и северо-восточной Европе. В Украине ее можно встретить на влажных лугах, лесных полянах, в поймах рек и на берегах озер.

К сожалению, из-за интенсивного уборки, осушения земель и изменения природной среды обитания, петушок сибирский оказался под угрозой исчезновения.

Ранее "Телеграф" писал, что новый "мост-волна" вызвал митинг в Киеве. Люди из разных уголков столицы собрались с требованием от власти достроить ряд киевских ЖК.