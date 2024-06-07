У Чернігові за 800 мільйонів зводитимуть унікальний міст через Десну: у чому його особливість (карта)

Росіяни знищили його під час свого наступу у 2022 році

На під’їзді до Чернігова зведуть новий міст. Його будівництво планується на місці знищеного росіянами у 2022 році моста через річку Десна, на південному під'їзді до Чернігова. Нова споруда сполучатиме Київ та Чернігів.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області оголосила тендер на "Будівництво мосту через р. Десна на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель). Південний під'їзд до м. Чернігова, км 11+414, Чернігівська область". Новий міст замінить старий, який російські окупанти підірвали під час свого наступу на Чернігів у 2022 році.

Особливості моста

Чим особливий майбутній міст? По-перше, він матиме найдовшу в Україні суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону. Фахівці пояснюють, що така конструкція враховує сучасні норми навантаження, роблячи споруду надзвичайно міцною та стійкою до утворення тріщин. По-друге, загальна протяжність мосту становитиме 628 метрів, що зробить його найдовшим мостом через Десну.

Окрім суто технічних переваг, новий міст також покращить комфорт пересування. Він матиме 4 смуги для руху транспорту, транспортні розв'язки, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки та проїзди для маломобільних груп населення. Усе це значно полегшить життя як водіям, так і пішоходам.

Раніше "Телеграф" писав, що будівництво "мосту-хвилі" в Києві знищило унікальну природу. У зв'язку з цим екологи б'ють на сполох.