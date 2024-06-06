Последствия будут плачевны: вот почему нельзя оставлять бутылку с водой в авто летом (видео)

Одна бутылка может стать причиной большого пожара

Жаркое лето — настоящее испытание для автомобилистов. Однако кроме привычных неудобств существует одна неожиданная опасность, о которой необходимо помнить.

Пластиковая бутылка с водой, оставленная на сиденье, может стать причиной пожара в вашем автомобиле. При этом – за считанные минуты. Соответствующее видео показал дальнобойщик на канале Idaho Power. Рассказываем о причине возгорания поподробнее.

Пожар из-за бутылки с водой: как это работает

Все из-за эффекта преломления солнечных лучей. Прозрачная жидкость в бутылке действует как линза, концентрируя свет в одной точке. А летом солнечная активность достаточно высока, чтобы эта точка достигла температуры воспламенения обивки сидений. Следовательно, маленькая неосторожность может обернуться настоящей бедой.

Эксперты предостерегают: не оставляйте какие-либо прозрачные пластиковые бутылки с жидкостью на открытых поверхностях автомобиля под прямыми лучами солнца. Даже если кажется, что сегодня не столь жарко, риск все равно существует. Обивка может заняться уже через 10-15 минут. Поэтому лучше убрать воду в бардачок.

Конечно, вероятность возникновения пожара из-за бутылки с водой не очень высока. Однако такие случаи были, и в будущем риск будет только расти из-за глобального потепления. Поэтому не игнорируйте эту оговорку и проявляйте бдительность. Несколько секунд на то, чтобы убрать бутылку — и вы избежите досадных последствий.

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