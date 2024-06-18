Популярная модель Tesla подешевела почти на 10 тысяч долларов: сколько стоит в Украине

Приятная новость для тех, кто давно мечтал о Tesla, но ему было дороговато

Конкуренция на рынке электромобилей постоянно усиливается. Чтобы держать конкуренцию на уровне, а также поддержать своих производителей, правительства разных стран внедряют всевозможные пошлины для "чужих". А своих автопроизводителей, наоборот, стимулируют.

К примеру, в США электромобилю Model 3 Long Range предоставили большую налоговую скидку. Это позволило снизить цену электрокара почти на 10 тысяч долларов. Об этом пишет издание Аrenaev.

Сколько теперь будет стоить Tesla

Производитель электромобилей Tesla сделал приятный шаг для будущих покупателей, обеспечив право на получение федеральной налоговой скидки в размере $7500 своей популярной модели Model 3 Long Range. Ее цена сейчас составляет $47 490. Вместе с этой скидкой реальная стоимость автомобиля снизится до $39 990.

Model 3 Long Range, известная своим огромным запасом хода и стильным дизайном, всегда являлась привлекательным выбором для экосознательных водителей. Однако теперь, благодаря налоговой скидке, Tesla сделала ее доступной для более широкой аудитории потребителей.

Федеральная налоговая скидка, введенная для стимулирования спроса на электромобили, стала решающим фактором в определении их конкурентоспособности на автомобильном рынке.

Право на налоговую скидку для электромобилей и снижение цены на Model 3 Long Range создали интересную ситуацию в модельном ряду Tesla. Базовая Model 3 с задним приводом, более доступная версия, не может иметь налоговую скидку из-за использования китайских аккумуляторов LFP. Таким образом, более прогрессивная модель Long Range теперь стоит всего на $1000 дороже своего бюджетного аналога, фактически превращаясь в наиболее разумный выбор в линейке.

Цена Model 3 Long Range в $40 000 является важной вехой, поскольку она значительно снижает среднюю стоимость нового автомобиля в США. Благодаря такой доступности, а также экологическим преимуществам и долгосрочной экономии, связанной с электромобилями, все больше потребителей могут склониться к электрическому транспорту.

Хотя Tesla официально не комментировала детали изменений в аккумуляторе, которые обусловили право на налоговую скидку, отраслевые аналитики предполагают, что компания, по всей вероятности, изменила источник и состав компонентов аккумулятора для Model 3 Long Range.

Налоговая скидка также повлияет на окончательную цену Model 3 Long Range, импортируемую в другие страны мира, в частности, и в Украину. Однако насколько существенна она будет, до конца не ясно.

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